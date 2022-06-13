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Приблизно 500 мирних жителів, серед яких 40 дітей, залишаються на території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку, - Гайдай

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Приблизно 500 мирних жителів, серед яких 40 дітей, залишаються на території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку, - Гайдай
Приблизно 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей, наразі залишаються на території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку.

Про це у телеграм повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"На території заводу "Азот" в Сєверодонецьку залишаються приблизно 500 мирних жителів, з них 40 - це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати", - зазначив він.

Дивіться: Росіяни обстріляли "Азот" у Сєверодонецьку, будівлі поліції та пошти - у Лисичанську, є постраждалі, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Ярослав Рябченко
    в Киеве сидят матерые специалисты по "эвакуации", по странному стечению ситуации, это те же специалисты что и по недопущению паники среди населения и по борьбе с "воинствующим меньшинством"
  • Garry Grant
    Якого хрена сидіть в місті до останнього? Та ще й з дітьми. "Асвабадітєлєй" чекали,чи що?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Все по класиці. Як в Маріку...
    Але ГШ не можна критикувати!
    Я був тут в коментах написав, що кацапам вдалось нав'язати нам тактику позиційної війни (це, до речі, вже кажуть і західні, і наші військові експерти), і що в умовах значної переваги орків у воєнних, економічних та людських ресурсах ця позиційна війна вигідніша саме кацапам, то один чел звинуватив мене у тому, що я відпрацьовую гроші Корбана, Доніка, Шредера, Кім Чен Ина, Садама Хусейна, Аятоли Хомені, Фіделя Кастро, Світового Масонського Уряду і особисто Папи Римського.
    То в мене до цього чела питання: для нашого ГШ важливіше люди чи території? ЯКА В НАС ЗАРАЗ КОНЦЕПЦІЯ?
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