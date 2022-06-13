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Ворог замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки на Слов'янському напрямку, - Генштаб ЗСУ

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Ворог замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки на Слов'янському напрямку, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти оновили броньовану техніку на Слов'янському напрямку, штурмують Долину та Богородичне в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки", - інформує Генштаб.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    @sasha_sotnik

    ·
    11h

    Оказывается, в 1993 году Марк Фейгин служил наемником в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича. Тот самый момент, когда из брюха "хорошего русского" полез Стрелков-Гиркин
  • Voc Vox
    есть такая гэбэшная традиция оппозицию возглавлять
  • Владислав Васильченко
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