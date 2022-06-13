Ворог замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки на Слов'янському напрямку, - Генштаб ЗСУ
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Російські окупанти оновили броньовану техніку на Слов'янському напрямку, штурмують Долину та Богородичне в Донецькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки", - інформує Генштаб.