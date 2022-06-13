Китай вважає, що США і НАТО мають провести переговори з Росією щодо припинення війни в Україні
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час виступу на щорічній конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі в неділю.
На його переконання, США і НАТО мають провести переговори з Росією, "щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню".
Водночас він наголосив, що Китай не має ніякого пакту з Росією.
"Це партнерство, а не союз, - сказав він. Відносини з Росією й далі розвиватимуться. Ми не надавали Росії ніякої військової чи матеріальної підтримки (під час війни проти України)".
З його словами, Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.
Водночас більшість промови міністра стосувалася відносин Китаю і США.
"Ми просимо американську сторону припинити очорняти та стримувати Китай. Припинити втручатися у внутрішні справи Китаю. Двосторонні відносини не можуть покращитися, поки американська сторона не зробить цього", - заявив він, критикуючи політику Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні.