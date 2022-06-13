Для досягнення успіху на Донбасі Росії доведеться здійснювати штурмові форсування річок, - розвідка Великої Британії

У районі Сєверодонецька тривають бої, і найближчими місяцями форсування річок, ймовірно, стане одним із найважливіших визначальних факторів у ході війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Зазначається, що ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що українським силам часто вдавалося знищити мости до відступу, в той час як Росія намагалася налагодити складну координацію, необхідну для проведення успішних великомасштабних переправ через річки під обстрілом.

Також читайте: Росія готує резервні батальйони для розгортання в Україні, - британська розвідка