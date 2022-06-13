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Для досягнення успіху на Донбасі Росії доведеться здійснювати штурмові форсування річок, - розвідка Великої Британії

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Для досягнення успіху на Донбасі Росії доведеться здійснювати штурмові форсування річок, - розвідка Великої Британії
У районі Сєверодонецька тривають бої, і найближчими місяцями форсування річок, ймовірно, стане одним із найважливіших визначальних факторів у ході війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Зазначається, що ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що українським силам часто вдавалося знищити мости до відступу, в той час як Росія намагалася налагодити складну координацію, необхідну для проведення успішних великомасштабних переправ через річки під обстрілом.

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    так це виходить захід винен що ми не можем просунуться? він нам нічого не должен я казав велічайший всі питання до гідранта якого з осені сша та европейці малювали карту з усіх сторін нападу попереджали щодня про напад можна було окопатися і з чернгівс обл а не так як вже на наступний день 25 лютого орки були в Києві на оболоні і роздавили на танку пенсіонера хоть живий і залишився і на півдні був би цілий Маріуполь херсон азовці в підсумку були праві саме так і сталося як прогнозували союзники а гідрант з Арахаміею бігали і гавкали не сійте паніку ви гробите економіку
  • Сум
    А коли будуть успіхи у ЗСУ? Ні одне місто не відвойовано від окупації.Ворог просувається вперед методично.Якщо сили нерівні,то хай населення попередять.Де ленд-ліз? Де озброєння,про нехватку якого весь час нам кажуть? Тобто зправжнього ленд-лізу нема?
    Навіщо з місяця в місяць казати:почекайте місяць-півтора....Зброя освоюється,воїни вчаться....Але успіху ноль.
    Через місяць скажуть:домовляємось про припинення вогню...Це іне офіційна капітуляція,але довгострокова здача захоплених теріторій у хозяювання ворогу.
    Наші воїни роблять що треба,віддають життя,багото з них вже віддали.
    Чи варті їхні життя щоденному замилюванню очей? Набрехали з Азовцями,зараз брешуть про контрнаступ.Гидко.
  • rofs
    В Новомосковске Днепропетровской обл
    ул. Леваневского переименовали в ул. Бориса Джонсона

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