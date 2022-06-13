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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32,3 тис. осіб, 213 літаків, 178 гелікоптерів, 1432 танки та 3492 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 32300 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1432 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3492 (+8) од,

артилерійських систем - 718 (+3) од,

РСЗВ  - 226 (+0) од,

засоби ППО  - 97 (+0) од,

літаків - 213 (+1) од,

гелікоптерів - 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),

крилаті ракети  - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од,

спеціальна техніка - 54 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32,3 тис. осіб, 213 літаків, 178 гелікоптерів, 1432 танки та 3492 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Zemer
    Ще в одного літачка поцілили
  • Егор Максюшин
    Победа будет за нами.Враг выдахается и все меньше ведет наступательных действий.Рри таких плтерях,а их больше,вести войну практически не возможно.Потери нужно чем-то восполнять.А восполнять не чем.Скоро пойдут сросники 18 летние ,которые прослужили пол года.Потери больше чем 32 тысячи.Мы не знвем сколько гибнет таи,куда стредяет наша артиллерия и авиация,плюс снаперы и т.д.Я думаю реально убитых больше 50 тысяч орков + тысяч 50 трехсотых тяжелых,которые никогда не вернуться в строй ( нет рук,ног,глаз и т.д.).Вот почему путин просит весь мир повлиять на Украину,а лучше надавить,чтобы Украина капитулировала.По всем планам и прогнозам кремля Украина должна бы уже капитулировать как сдалась Грузия в 2008 году.А тут ,что-то пошло не по плану кремля....Слава Украине! Слава ВСУ.Смерть ворогам.
  • Hanka Panyanka
    артилерійських систем - 718 (+3) од,

    РСЗВ - 226 (+0) од,

    засоби ППО - 97 (+0) од ....я тоже раньше, еще совсем недавно с замиранием сердца следила за количеством сбитых самолетов, а сейчас понимаю - нет, наши цели это вот они, а здесь дело продвигается очень медленно, а вреда они наносят страшно сказать сколько..., а ведь вроде бы у нас есть дроны-камикадзе, это прекрасные цели для них..., медленно, но верно надо лишать русню ее несомненного преимущества..., снарядов да, много, но если стрелять не из чего..., эти системы так быстро не наклепаешь, как снаряды миллионами штук за раз...
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