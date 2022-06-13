Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32,3 тис. осіб, 213 літаків, 178 гелікоптерів, 1432 танки та 3492 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 300 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 32300 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1432 (+2) од,
бойових броньованих машин - 3492 (+8) од,
артилерійських систем - 718 (+3) од,
РСЗВ - 226 (+0) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 213 (+1) од,
гелікоптерів - 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),
крилаті ракети - 125 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од,
спеціальна техніка - 54 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.