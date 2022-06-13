Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32,3 тис. осіб, 213 літаків, 178 гелікоптерів, 1432 танки та 3492 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 300 осіб.