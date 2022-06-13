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Війна може тривати роками: Латвія закликала постачати Україні зброю "стільки, скільки буде потрібно"

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Війна може тривати роками: Латвія закликала постачати Україні зброю "стільки, скільки буде потрібно"
Російсько-українська війна може затягнутися на місяці та навіть роки. Західні країни повинні поставляти в Україну зброю до повної перемоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в інтерв’ю The Telegraph.

Латвійський міністр упевнений, що Захід має поставити себе на "військові рейки", щоб поставляти зброю в Україну "стільки, скільки буде потрібно" для перемоги. За його словами, війна в Україні може затягнутися на місяці та навіть роки, тому європейським країнам необхідно проявити "стратегічну стійкість".

"Я думаю, що ми приходимо до деякого розуміння того, що нашій військовій промисловості необхідно нарощувати виробництво. На жаль, подобається нам це чи ні, але через Росію ми знову опинилися в ситуації, коли військова оборона є пріоритетом для Європи і НАТО", - зазначив Рінкевичс.

Також він закликав збільшити постачання сучасної зброї в Україну.

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Топ коментарі

  • Olga Mansika
    Війна може й не тривати роками,якщо "партнери" негайно дадуть зброю в необхідній кількості ,а не по чайній ложці в тиждень.Хитрожопість деяких європолітиків=загублені життя українців.Це розуміють в країнах Балтії,але на це плюють в Німеччині,головному гальму в наданні збройної допомоги.
    Дограються німці.Карма така штука,догонить і дасть по голові.Догралися з Гітлером,дограються і з пуйлом.
  • Sophia-Maria Duglass
    Україна має кооперироваться ‼️‼️‼️с дружніми країнами і почати виготовляти снаряди на їх теріторіі і безпилотники . Причому вже на вчора
  • Garry Grant
    Ну так "ленд-ліз" йде повним ходом. Чи ні? Знову більше балачок чим діла?
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