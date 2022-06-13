Війна може тривати роками: Латвія закликала постачати Україні зброю "стільки, скільки буде потрібно"

Російсько-українська війна може затягнутися на місяці та навіть роки. Західні країни повинні поставляти в Україну зброю до повної перемоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в інтерв’ю The Telegraph.

Латвійський міністр упевнений, що Захід має поставити себе на "військові рейки", щоб поставляти зброю в Україну "стільки, скільки буде потрібно" для перемоги. За його словами, війна в Україні може затягнутися на місяці та навіть роки, тому європейським країнам необхідно проявити "стратегічну стійкість".

"Я думаю, що ми приходимо до деякого розуміння того, що нашій військовій промисловості необхідно нарощувати виробництво. На жаль, подобається нам це чи ні, але через Росію ми знову опинилися в ситуації, коли військова оборона є пріоритетом для Європи і НАТО", - зазначив Рінкевичс.

Також він закликав збільшити постачання сучасної зброї в Україну.

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