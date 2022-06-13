12 червня Повітряні сили збили ворожий Су-34 в районі Ізюму. Знищено склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Як зазначається, російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю.
"Нех@й щаст@ть!"– відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів із "днем Росії"! Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Крім того, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА "Орлан-10". А ударна авіація Повітряних Сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ.
"Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння", - додають у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ