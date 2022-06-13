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12 червня Повітряні сили збили ворожий Су-34 в районі Ізюму. Знищено склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів

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12 червня Повітряні сили збили ворожий Су-34 в районі Ізюму. Знищено склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів
12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як зазначається, російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю.

"Нех@й щаст@ть!"– відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів із "днем Росії"! Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА "Орлан-10". А ударна авіація Повітряних Сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зенітні ракетні війська збили 500-ту повітряну ціль рашистів, - Повітряні Сили ЗСУ

"Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння", - додають у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ

Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    які ж молодці! дуже-дуже дякуємо, нехай вас бог береже...
  • saimansay
    Том Купер:
    Изюм... Украинцы, кажется, продвигали свою атаку в лес к западу от города, достигнув точек примерно в пяти километрах к западу от Изюма. Упомянутый район прославился тем, что более месяца подвергался обстрелам украинской артиллерии, что привело к многочисленным пожарам. Первые сообщения указывают на освобождение Заводов и Спиваковки. Центральным элементом этой операции, кажется, является 81-я мехбригада.
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    Украинцы продолжают наступление на Херсон широким фронтом. На севере они зачищают оставшихся русских в Брускинском. На юге они освободили Таврийское, дошли до Киселевки (правда, еще не вошли в нее) и, кажется, дошли до Александровки, на берегу западнее Херсона...
  • Шимус
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