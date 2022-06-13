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Окупанти викрали з території Запорізького залізорудного комбінату 54 вантажні вагони з рудою

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Окупанти викрали з території Запорізького залізорудного комбінату 54 вантажні вагони з рудою
У Запорізькій області з території ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" російські загарбники викрали 54 вантажні вагони з рудою.

Про це у Фейсбуці повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ.

"В селищі Мала Білозірка Василівського району з території залізорудного комбінату дикуни з Росії викрали 54 вантажні вагони з алгомераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн", - йдеться в дописі.

Окрім того, повідомляється, що рашисти заволоділи вантажним автомобілем "Камаз".

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Топ коментарі

  • Andrew_UA_Kyiv
  • Вася Шевченко f77d76ba
    асвабадители... одним словом !
    асвабаждают от всего что попадается на глаза (и даже вагонными нормами освобождают....твари)
  • 5 копійок
    Зелений зрадник здав, ось і крадуть.
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