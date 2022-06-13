Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів холодної війни, - SIPRI

На сьогодні ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів холодної війни.

Такі дані оприлюднив Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у щорічному "збройовому" зведенні, передає Цензор.НЕТ.

За оцінкою SIPRI, всі держави "ядерного клубу" – Росія, США, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і КНДР - мають намір збільшити число боєголовок найближчими роками і проводять модернізацію ядерних арсеналів.

"Попри те, що минулого року були досягнуті значні успіхи як в галузі контролю над ядерними озброєннями, так і в галузі ядерного роззброєння, ризик застосування ядерної зброї зараз здається вищим, ніж будь-коли із часів холодної війни", – зазначив у доповіді SIPRI директор Інституту Дена Сміта.

Директор програми SIPRI з вивчення зброї масового ураження Вілфред Ван заявив, що всі ядерні держави світу нарощують або оновлюють свої арсенали.

"Більшість країн відводить дедалі більше місця ядерній риториці і тій ролі, яку ядерна зброя відіграє в їхніх військових стратегіях. І це дуже тривожна тенденція", - зазначив він.

За словами експерта SIPRI Ханса Крістенсена, "є явні ознаки" того, що процес скорочення ядерних озброєнь, який тривав з часів закінчення холодної війни, завершено.

Станом на січень 2022 року лідерами за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок були:

США - 1744 (разом із запасом-3708);

Росія - 1588 (4477);

Франція – 280 (290);

Велика Британія (у 2021 році країна відмовилася від публікації даних щодо ядерних боєголовок) – 120 (180).

Ядерним запасом володіє також Пакистан – 165 боєголовок, Індія - 160, Ізраїль – 90 і КНДР - 20.

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