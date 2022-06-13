Ворог обстріляв Харків із артилерії та РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Гарячим залишається Ізюмський напрямок, - Синєгубов

Минулої доби ворог обстрілював житлові райони Харкова із артилерії та РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Було декілька ракетних ударів по промислових будівлях.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок денних обстрілів 1 цивільний отримав поранення. Також окупанти обстріляли Чугуївський та Ізюмський райони області. У Коробочкиному 1 поранений.

"На півночі та північно-східному напрямку від Харкова тривають активні бойові дії. Ворог намагається компенсувати втрати своєї живої сили. Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Там ворог намагається атакувати наші позиції, однак успіхів не має. Цей напрямок для ворога є принциповим, адже через нього він направляє додаткові сили в Донецьку та Луганську області", - зауважує Синєгубов.

За даними очільника регіону, наші захисники тримають свої позиції.

Він також нагадує, що учора в районі Ізюма наші ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак упав на тимчасово окуповану територію. Ударна авіація Повітряних Сил України завдала потужних ударів по скупченню техніки та живої сили ворога, знищили склад ракетно-артилерійського озброєння.

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