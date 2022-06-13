Урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини. ІТ-армія за тиждень атакувала майже 450 російських ресурсів, - Мінцифри

Із 6 до 12 червня українська IT-армія атакувала майже 450 російських онлайн-ресурсів, зокрема урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини.