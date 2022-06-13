В АРМА передано 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони часів Януковича Лебедєва

Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, які належать родині ексміністра оборони України Павла Лебедєва. Його також розшукують за державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця.

За даними слідства, на території України здійснюють свою діяльність ряд підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього Міністра оборони України (2012-2014 р.р.). Вони займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна (ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції у м. Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

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