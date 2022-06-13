Кремль тримає росіян в темряві щодо своїх звірств проти народу України, - Блінкен

Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди національного дня РФ 12 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Забагато російських громадян перебувають на гратами за "злочини" висловлювання правди про дії свого уряду. Ці внутрішні репресії відбуваються у той час, коли Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави. Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України", - переконані у США.

Від імені Сполучених Штатів Америки Блінкен висловив бажання більш мирного, відкритого майбутнього для народу Росії.

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