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Кремль тримає росіян в темряві щодо своїх звірств проти народу України, - Блінкен

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Кремль тримає росіян в темряві щодо своїх звірств проти народу України, - Блінкен
Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди національного дня РФ 12 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Забагато російських громадян перебувають на гратами за "злочини" висловлювання правди про дії свого уряду. Ці внутрішні репресії відбуваються у той час, коли Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави. Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України", - переконані у США.

Від імені Сполучених Штатів Америки Блінкен висловив бажання більш мирного, відкритого майбутнього для народу Росії.

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Топ коментарі

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Та все эти мрази знают. Просто им похрен. Это нация людоедов
  • GoodWin
    даже наоборот, они прекрасно все знают и одобряют действия пуйла
  • arye z.
    Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України", - переконані у США.
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    У сто тисячний раз знову те ж саме - на Заході впевнені, що поганий російський уряд обманює хороший російський народ. А якщо народу сказати правду, то він усе зрозуміє та скине кремлівських злочинців.
    Наївні!
    Немає жодної різниці між російським урядом і російським народом, злочинці і ті і ті , і всі і стоять один одного.
    Всі вони злочинці, від пахана Путіна до найостаннішої "тьоті Моті"з Усть-Зажопинска , яка впевнена, що так їм і треба і цим "хахлам" давно треба було урок надати.
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