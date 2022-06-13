Путін звільнив зрадницю Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва
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Путін звільнив ексглаву кримської окупаційної прокуратури Наталію Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Вона заявила, що переходить на іншу роботу, не уточнивши, яку.
Посаду заступника голови Росспівробітництва вона отримала 2 лютого, до цього вона була призначена послом Росії в Кабо-Верде.
Нагадаємо, 20 квітня Поклонська заявила, що літера Z, яку російські військовослужбовці наносять на техніку під час війни в Україні, символізує трагедію та горе. "Ця буква Z символізує трагедію та горе як для Росії, так і для України. Чому? Та тому що гинуть і російські солдати, росіяни і батьки отримують різні звістки. Це біда. Адже Міністерство оборони каже: стільки загинуло, стільки поранено. Хіба це радість? Ні", - сказала вона.