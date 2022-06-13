Жителі окупованого Мелітополя бойкотують продуктові магазини, які напередодні відкрили рашисти, - Федоров

В окупованому Мелітополі 98% жителів чекають на повернення української державності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер Іван Федоров.

"Сьогодні я дізнався про те, що жителі Мелітополя масово бойкотують продуктові магазини, які відкрили рашисти, захопивши супермаркети АТБ. Туди не ходять люди. Усі купують продукти на ринках міста, бо не хочуть навіть так показувати своє сприяння колаборантам та окупантам", - зазначи очільник міста.

За словами Федорова, у Мелітополі зростає опір окупантам.

"Жителі міста об'єдналися з нашими захисниками - ЗСУ, зі спецслужбами і сьогодні цей опір виливається у перешкоду руху бронепоїздів, руху залізницею…", - додав мер.

Він наголосив, що партизани діють точково.

За словами Федорова, у Мелітополі "98% жителів чекають на повернення української державності, повернення Збройних Сил України".

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