Росія вивезла до Ростова вже третій корабель із вкраденим у Маріуполі металом, - Андрющенко. ВIДЕО

Росія вкрала вже третій корабель з металом із заводів Азовсталь та ММК ім.Ілліча групи Метінвест: наразі судно прямує до Ростова.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Показово, що це сталося у День Росії", - наголосив Андрющенко.

Днями російські ЗМІ повідомили, що до Ростова прибуло вже друге судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом.

Раніше віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський заявив, що українська влада має максимально документувати для суду кожну дію тих, хто вкрав зерно та метал, адже питання виживання АПК та ГМК - це питання виживання України.

Своєю чергою генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко заявив, що юристи компанії Метінвест роблять усе можливе, щоб притягнути до відповідальності усіх причетних до цієї крадіжки.

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