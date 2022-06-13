Без потужної наступальної зброї для України війна лише затягується, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності надання Україні потужної наступальної зброї.

Про це він заявив під час звернення до учасників American Jewish Committee Global Forum, інформує Цензор.НЕТ.

"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорити постачання зброї для України, щоб мимогли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Жертви збільшуються.

Я знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу. Бо ми зараз маємо історичну можливість захистити нашу спільну свободу, нашу спільну безпеку. Наше спільне культурне різноманіття від найбільшої хвилі ненависті з усіх, які загрожували світу останніми десятиліттями", - наголосив президент.

"Росії все ще вистачає міці, щоб сподіватися, щоб продовжувати війну проти України, проти людей, щоб продовжувати ігнорувати реакцію світу… Прошу вас подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства. Її ненависть є тією силою, яка ще продовжує війну проти України та проти свободи в Європі. Ненависть до українців, культури та історії України", - заявив Зеленський.

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