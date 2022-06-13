На окупованих територіях рашисти пропонують роботу "за їжу", - ГУР

На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти пропонують роботу "за їжу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"В тимчасово окупованому Маріуполі рашисти не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тис. руб. на місяць. Тому ворог знизив об’єми так званої "гуманітарної допомоги", яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання.

Наразі окупаційна адміністрація пропонує людям іти у "волонтери". Анонсується, що головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та похорон тіл у братських могилах. Як винагорода пропонується "доступ до їжі"", - йдеться в повідомленні.

Також для "наведення ладу" у понівечених населених пунктах (в тому числі – Маріуполі) окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців".

Крім того зазначається, що поблизу Нової Каховки та Берислава Херсонської області ворог примушує населення здавати закупникам з Криму 70% врожаю. Закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни. Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно.



Через масову відмову освітян проводити навчальний процес за російською програмою, окупанти в Мелітополі залучають на посади вчителів людей без педагогічної освіти. Також помічено збільшення кількості вчителів, відряджених з РФ та окупованого Криму. Місцевим освітянам, які відмовились від співпраці з окупантами, створюють побутові проблеми та погрожують репресіями.

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