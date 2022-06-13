Війська РФ обстріляли передмістя Миколаєва із РСЗВ "Ураган". Без жертв, - Сєнкевич

Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли передмістя Миколаєва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомила військова комендатура оборони міста, це були реактивні системи залпового вогню "Ураган". Обійшлося без жертв.

Він також нагадує, що сьогодні близько 10 ранку зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" на Миколаївщині знищив черговий російський безпілотник "Орлан-10".

"За допомогою БПЛА ворог намагався вести повітряну розвідку з метою зриву наших контрнаступальних атак", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку у Миколаєві лунали вибухи, - Сєнкевич