Громадянам Великої Британії радять не їздити в Україну, а підтримувати її пожертвами
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Міністерство закордонних справ Великої Британії радить співгромадянам утриматися від будь-яких поїздок в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства Великої Британії в Україні.
"Міністерство закордонних справ застерігає від будь-яких поїздок в Україну, де існує реальний ризик для життя. Посольство Великої Британії в Києві наразі не може надавати особисту консульську допомогу. Найкращий спосіб підтримати Україну - зробити пожертву з Великої Британії", - зазначається в дописі.