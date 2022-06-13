Українські АЕС і ВДЕ зможуть забезпечити ЄС чистою енергією, - ДТЕК

Українські атомні електростанції і об’єкти відновлюваної енергетики можуть забезпечити Європейський Союз чистою електроенергією для процесу енергетичного переходу та декарбонізації.

Про це під час брифінгу іноземним ЗМІ повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає Цензор.НЕТ.

"Загальний макроекономічний ефект від синхронізації позитивний як для України, так і для ЄС. Українські ВДЕ та АЕС здатні забезпечити чисті джерела енергії в ЄС для процесу енергетичного переходу та декарбонізації", - сказав глава ДТЕК.

7 червня оператори транспортних мереж Європи позитивно відповіли на запит "Укренерго" щодо початку експортних операцій.

Експорт починається з потужності 100 МВт, яка буде поступово збільшуватися за умови збереження динамічної стабільності європейської енергосистеми (збереження необхідної частоти 50 Гц).

"Нинішня експортна потужність енергосистеми України буде близькою до тієї, що була "до" синхронізації – близько 1 ГВт. Подальша інтеграція мережі з ENTSO-E може забезпечити додаткові 7,7 ГВт електроенергії для ЄС", - наголосив Максим Тімченко.

Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі ДТЕК ініціював проєкт збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні. Як зазначив Максим Тімченко, Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів.

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