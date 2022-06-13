На Миколаївщині за добу російські окупанти поранили 19 людей, - облрада

На Миколаївщині за останню добу від обстрілів російських окупантів зазнали поранень 19 людей.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами громади Баштанського району, зокрема, Широківська та Березнегуватська. Обстрілювали і місто Миколаїв. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 262 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 51 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - поінформувала Замазєєва.

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