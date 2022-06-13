Окупанти не можуть убезпечити людей від поширення холери в Маріуполі, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі зберігається висока загроза поширення холери. В місті немає медичного забезпечення, яке б могло запобігти цьому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив радник мера Петро Андрющенко.

"Ситуація не змінилася останнім часом, ризик залишається, хоча окупант заперечує загрозу. Насправді там немає нічого, що може убезпечити людей від поширення холери", - зазначив він.

За словами Андрющенка, владі не відомо, чи вже є в Маріуполі реальні випадки захворювання на холеру.

"Тут ми не можемо стверджувати, чи це є, чи немає. Не проводяться тести людей, причини смерті ніхто не досліджує. Якщо сьогодні людина помирає від природних причин, то до того, як її поховають проходить 9-10 днів, тому що окупанти встановили таку процедуру. Просто неможливо дізнатись, немає цих даних. Тому ми кажемо про ризик, кажемо, що зберігається високий рівень смертності по Маріуполю. І все це може казати, що, можливо холера вже є в місті", - наголосив радник мера.

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