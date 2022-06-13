Війська РФ на Миколаївщині у наступ не йдуть, але постійно обстрілюють всі прифронтові громади, - голова ОВА Кім

На Миколаївщині ворог у наступ не йде, але постійно обстрілює всі прифронтові громади та місто Миколаїв.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ворог у наступ не йде, але постійно обстрілює всі прифронтові громади. Сьогодні особливо гаряче було у Широківській та Березнегуватській громадах Баштанського району. Обстрілювали і місто Миколаїв, у тому числі і зі ствольної артилерії. Загиблих немає, але є поранені", - сказав Кім.

Він також зазначив, що люди у прифронтових селах, які там залишилися, забезпечені необхідним мінімумом продуктів харчування. Хоча таких мешканців наразі небагато, бо вже місяць там тривають постійні обстріли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині за добу російські окупанти поранили 19 людей, - облрада

"Там залишилися лише ті, хто відмовляється виїхати, вони приглядають за селом та майном сусідів", - наголосив голова ОВА.

Як повідомлялося, на Миколаївщині за весь період війни загинули близько 400 цивільних людей.