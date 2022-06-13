Війська РФ на Миколаївщині у наступ не йдуть, але постійно обстрілюють всі прифронтові громади, - голова ОВА Кім
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ворог у наступ не йде, але постійно обстрілює всі прифронтові громади. Сьогодні особливо гаряче було у Широківській та Березнегуватській громадах Баштанського району. Обстрілювали і місто Миколаїв, у тому числі і зі ствольної артилерії. Загиблих немає, але є поранені", - сказав Кім.
Він також зазначив, що люди у прифронтових селах, які там залишилися, забезпечені необхідним мінімумом продуктів харчування. Хоча таких мешканців наразі небагато, бо вже місяць там тривають постійні обстріли.
"Там залишилися лише ті, хто відмовляється виїхати, вони приглядають за селом та майном сусідів", - наголосив голова ОВА.
Як повідомлялося, на Миколаївщині за весь період війни загинули близько 400 цивільних людей.