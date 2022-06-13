Загинули понад 30 осіб, зокрема 5 дітей, під час обстрілів окупантами "зелених коридорів", - голова Нацполіції Клименко

Поліція України зафіксувала понад півсотні фактів ворожих обстрілів евакуаційних маршрутів мирних українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"У нас розпочато понад 80 кримінальних проваджень саме за порушення функціонування "зелених коридорів". Процесуально зафіксовано понад півсотні обстрілів евакуаційних напрямків руху", - розповів Клименко

Він додав: "Під час обстрілів "зелених коридорів" загинули понад 30 людей, серед яких п'ятеро дітей. І це лише наявні офіційні дані".

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