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У реєстрі членів незаконних збройних формувань вже понад 2 млн записів, - Клименко

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У реєстрі членів незаконних збройних формувань вже понад 2 млн записів, - Клименко
У поліцейській базі "Блокпост", через яку проходить перевірка для виявлення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), вже міститься понад 2 млн даних, зокрема про членів незаконних збройних формувань і анексованого Криму, і "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ввідповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, голова Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, проте з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліцейські допомагали спецслужбам боротися із такими групами.

"Для цього у нас створено базу "Блокпост", куди внесено понад 2 млн даних про членів незаконних збройних формувань і анексованого Криму, і "ЛНР" та "ДНР". У цій базі - всі злочинці, які є в наших базах даних, які могли бути, наприклад, завербовані, колаборанти тощо", - наголосив голова Нацполіції.

Він уточнив, що ця база постійно оновлюється: "Вона значно розширилася з початку війни: була інформація на 300 тисяч людей, а за ці місяці війни ми збільшили її до 2 млн осіб".

"Тобто всіх, хто сідає в поїзд, усіх, хто проїжджає блокпост, ми перевіряємо через нашу систему і через цей реєстр", - пояснив голова Нацполіції.

Клименко повідомив, що під час перевірки з цієї бази поліцейські виявили понад 230 людей, які перебували в розшуку, і передали їх відповідним органам, а також встановили понад 1500 підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.

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Крім того, як розповів голова Нацполіції, міжнародні партнери надали українським поліцейським програму встановлення особи за обличчям.

"Із 75% вірогідності можемо встановити особу за допомогою цієї програми. Як це працює? У кожного поліцейського є планшет. І, наприклад, поліцейський, який чергує на вокзалі, може ідентифікувати особу за цією програмою, вона більш повна і мобільна, ніж наша база", - додав Клименко.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Единая база данных и планшеты у полицейских с возможностью мгновенной проверки - это очень позитивно, но ещё не менее важно отключить от госбюджета и наших многочисленных выплат весь этот мусор, а также не дать выехать в Европу под видом "беженцев от войны" всей этой сепарской шушере. А народ в ЕС уже жалуется на отдельных наших "клиентов", которые ведут себя там некрасиво, да и Бункерного хвалят, при этом являясь "пострадавшими от войны". Вот такой вот сок головного мозга
  • Іван Лазівський
    Безпека проспала ДРГ перед війною, бо займалася економікою, корупцією та контрабандою. Поліція тут дійсно ні до чого.
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