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Ненависть - рушійна сила, завдяки якій триває російська війна проти України, - Зеленський

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Ненависть - рушійна сила, завдяки якій триває російська війна проти України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що рушійною силою Росії у війні проти України є ненависть до всього українського, зокрема культури, а також свобод у Європі та світі.

Про це він заявив у зверненні до учасників American Jewish Committee Global Forum, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме ненависть є тією рушійною силою, завдяки якій триває ця російська війна проти України і проти свободи у Європі, у світі. Ненависть до українського - до культури українців, до історії України й до того, що попри всі жахи, які були в минулому, Україна залишилася доброю, відкритою країною для різних культур. Різноманіття - це важлива характеристика України", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що російські снаряди спалюють в Україні навіть російські церкви, російська армія знищувала громади, у яких століттями проживала грецька спільнота, а кримські татари на окупованому півострові зазнають репресій найбільше.

"Російські ракети били по Бабиному Яру в Києві, російська артилерія пошкодила Менору в Дробицькому Яру поблизу Харкова. Відверто антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії спричинили скандал світового рівня. Цього мало", - зазначив президент.

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Топ коментарі

  • Alexsander Sokoloff
    "Именно ненависть является той движущей силой, благодаря которой продолжается эта российская война против Украины".

    Отсутствие мозгов, раболепство перед "царём", комлеккс неполноценности, возможность узаконенно мародёрить, убивать и насиловать - вот что является их "движущей силой".
    А ненависть к "асвабадителям" является именно украинской движущей силой к отпору агрессии лаптекопытных.
  • Elvis2
    Цель орков - уничтожить все население Украины независимо от национальности, "освобожденные " территории как они сами излагают, заселить мокшами, которые будут славить карлика, петра 1, ленина, сталина. берию, великого гундяя, запивая все это стекломоем и заедая щами с кислой капустой и готовится к захватам следующих стран.
  • Vitaliy Darmits
    Крім ненависті , війну підживлюють європейські гроші наших "партнерів" з ЄС . ******* , шольци макрони та інша нечисть . Про це теж потрібно пам'ятати .
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