Російські окупанти депортували понад 50 тисяч маріупольців, - Донецька ОВА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на сайт Донецької військової обласної адміністрації.
"Понад 50 тисяч - депортовано до Росії та тимчасово окупованих територій Донецької області. Мешканці Маріуполя, які залишились в окупованому місті, проходять через фільтраційні табори, постійні перевірки та знущання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті постійних обстрілів російською армією Маріуполя зруйновано майже 90% житлового фонду міста, зруйновані або отримали пошкодження майже всі лікарні, дитячі садочки, школи. У місті відсутнє газо- та водопостачання, пошкоджена електромережа.
В ОВА наголосили, що після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найстрашнішими стали людські втрати: лише за попередніми даними в Маріуполі було вбито понад 22 тисячі мирних жителів.
У військовій адміністрації нагадали, що 13 червня 2014 року було перше звільнення Маріуполя від російської окупації. Тоді з середини квітня 2014 року будівля міської ради та інші ключові об’єкти на території Маріуполя були під контролем російських окупаційних військ, у місті були "укріпрайони". Декілька сотень українських військових утримували лише Маріупольський аеродром.