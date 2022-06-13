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Знищити базу "вагнерівців" на Луганщині допомогло відео в TikTok, - Conflict Intelligence Team

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Знищити базу "вагнерівців" на Луганщині допомогло відео в TikTok, - Conflict Intelligence Team
Декілька днів тому українські захисники знищили базу "вагнерівців" у Кадіївці на Луганщині.

Про це в інтерв'ю НВ розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися на звіт так званого Міністерства надзвичайних ситуацій "ЛНР", які кажуть, що у тому районі було 22 людини. Але вони описують тільки двох жінок похилого віку. Де ще 20? Незрозуміло. Вони визнають, що стадіон було зруйновано, тож можна зробити припущення, що саме ці 20, про яких у звіті нічого немає, - вагнерівці, які мали б загинути", - пояснив він.

За словами Михайлова, допомогло у знищенні "вагнерівців" відео в TikTok, яке окупанти самі ж опублікували.

"Це TikTok якийсь був. Це не були саме пропагандисти. (Відео. - Ред.), яке завірусилося, на ньому було знайдено будівлю дитячо-юнацької спортивної школи в місті Кадіївка. Потім їх там і знайшли", - додав він.

Також дивіться: Знищено базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині, вижив лише один рашист, - Гайдай. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    не треба вихвалятися ЯК так вдалось...нехай ще роблять такі смертельні помилки...
  • Прощай немытая раССея
    И зачем их ставить об этом в известность?....
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Больше пишите благодаря чему орков кроем, учите врага конспирации.
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