Знищити базу "вагнерівців" на Луганщині допомогло відео в TikTok, - Conflict Intelligence Team

Декілька днів тому українські захисники знищили базу "вагнерівців" у Кадіївці на Луганщині.

Про це в інтерв'ю НВ розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися на звіт так званого Міністерства надзвичайних ситуацій "ЛНР", які кажуть, що у тому районі було 22 людини. Але вони описують тільки двох жінок похилого віку. Де ще 20? Незрозуміло. Вони визнають, що стадіон було зруйновано, тож можна зробити припущення, що саме ці 20, про яких у звіті нічого немає, - вагнерівці, які мали б загинути", - пояснив він.

За словами Михайлова, допомогло у знищенні "вагнерівців" відео в TikTok, яке окупанти самі ж опублікували.

"Це TikTok якийсь був. Це не були саме пропагандисти. (Відео. - Ред.), яке завірусилося, на ньому було знайдено будівлю дитячо-юнацької спортивної школи в місті Кадіївка. Потім їх там і знайшли", - додав він.

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