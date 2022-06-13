У Шольца поки не підтверджують його візит до Києва

У Берліні поки що не називають дати можливого візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва.

Відповідну інформацію ЗМІ про таку поїздку прокоментував у понеділок на брифінгу в Берліні заступник офіційного представника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ви всі знаєте про повідомлення щодо планів візиту федерального канцлера… Прошу вашого розуміння, але я не можу повідомити нічого нового в цьому питанні", - сказав він.

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"Ми твердо стоїмо на боці України", - запевнив при цьому Бюхнер, додавши, що канцлер ФРН перебуває у постійному контакті з українським лідером, а також нагадавши, що Україну відвідали вже кілька німецьких політиків та міністрів.

Він також зазначив, що офіційний Берлін перебуває у постійному контакті з партнерами по ЄС і НАТО з усіх питань, які стосуються війни в Україні.

Як повідомлялось, ЗМІ писали про плани Шольца здійснити візит до Києва ще цього місяця, до саміту G7, у якій головує зараз Німеччина. Пізніше навіть називалася дата – 16 червня. Джерела стверджують, що разом із Шольцем приїдуть президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.