Україна цьогоріч збере орієнтовно 65 млн тонн урожаю. Це не є критичним, - Мінагрополітики

Урожай зернових культур у 2022 році в Україні становитиме орієнтовно 65 млн тонн, зокрема до 50 млн тонн зернових та 15-15,3 млн тонн олійних культур, що менше показників рекордного попереднього року, але можна порівняти з урожаями, які збирали у країні в поточному десятилітті.

Про це в ефірі національного UA-марафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можливо, близько 48-50 млн тонн зернових у сумі. Звісно, це менше, ніж у попередні роки, коли ми звикли до 60-75-85 млн тонн, але якщо взяти десятирічну історію, коли в нас було 40-45 млн, то це не є критичним", - повідомив він.

Він уточнив, що врожай кукурудзи цього сезону очікується у розмірі близько 24 млн тонн, 18-20 млн тонн пшениці, ячменю орієнтовно 5 млн тонн.

За даними Висоцького, також очікується виробництво близько 10 млн тонн соняшника, 2,5-2,8 млн тонн сої і близько 2,5 млн тонн озимого ріпаку.

"Це середні показники, дивлячись на середньостатистичні показники минулих років, і їх коригуватимемо за фактом збирання врожаю", - уточнив заступник міністра.

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