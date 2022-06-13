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Україна цьогоріч збере орієнтовно 65 млн тонн урожаю. Це не є критичним, - Мінагрополітики

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Україна цьогоріч збере орієнтовно 65 млн тонн урожаю. Це не є критичним, - Мінагрополітики
Урожай зернових культур у 2022 році в Україні становитиме орієнтовно 65 млн тонн, зокрема до 50 млн тонн зернових та 15-15,3 млн тонн олійних культур, що менше показників рекордного попереднього року, але можна порівняти з урожаями, які збирали у країні в поточному десятилітті.

Про це в ефірі національного UA-марафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"Можливо, близько 48-50 млн тонн зернових у сумі. Звісно, це менше, ніж у попередні роки, коли ми звикли до 60-75-85 млн тонн, але якщо взяти десятирічну історію, коли в нас було 40-45 млн, то це не є критичним", - повідомив він.

Він уточнив, що врожай кукурудзи цього сезону очікується у розмірі близько 24 млн тонн, 18-20 млн тонн пшениці, ячменю орієнтовно 5 млн тонн.

За даними Висоцького, також очікується виробництво близько 10 млн тонн соняшника, 2,5-2,8 млн тонн сої і близько 2,5 млн тонн озимого ріпаку.

"Це середні показники, дивлячись на середньостатистичні показники минулих років, і їх коригуватимемо за фактом збирання врожаю", - уточнив заступник міністра.

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Топ коментарі

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Вот мне нравятся эти щитаки. А если завтра на эти поля прилёты пойдут?
    Соберите потом пи%дите
  • Frol Fedoroff
    Выпустят Марфу Безумную, как по делу "вагнеровцев", Она расскажет, что не пахали, не сеяли и потому ничего не собрали
  • Вася Шевченко f77d76ba
    сначало соберите!!! и так уже пошли подпалы от прилетов зажигательными ...
    а кто собирать будет...чем заправлять технику... и есть ли она...а где хранить зерно.. как и чем перевозить...и куда?
    где теперь безопасно??? в поле? в комбайне? в ангаре? в хранилище? в вагоне-зерновоза?
    оптимизм - хорошо, реализм - хорошо (а олени лучше)))))
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