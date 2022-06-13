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Моніторингова група зафіксувала перевезення гаубиць і САУ без розпізнавальних знаків в Білорусі. КАРТА

20 03117
На території Білорусі фіксують переміщення військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"11 червня о 18:30 ЖД у Новобілицькому районі Гомеля пройшов потяг із щонайменше 10 гаубицями без розпізнавальних знаків. Ешелон рухався з боку глухого кута в промзоні в бік залізничної станції Новобілицька", - йдеться у повідомленні.

Вночі 12 червня на залізничній станції "Гомель-парний" рухався поїзд, на якому перевозили близько 13 САУ в камуфляжному забарвленні без розпізнавальних знаків, а також було помічено два криті вагони РЖД. Поїзд рухався у бік Брянська. Зазначається, що це та ж САУ, які бачили напередодні у Новобілицькому районі Гомеля.

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Також у Гомельській області бачили військові вантажівки з мітками "V" та автомобіль армії Білорусі.

Крім того, з авіабази у селищі Мачулищі поблизу Мінська злітали вертоліт ЗС РБ Мі-8 та літак армії РФ Ту-134.

Моніторингова група зафіксувала перевезення гаубиць і САУ без розпізнавальних знаків в Білорусі 01

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    без опознавательных - значит суки-рашкины...она любит в ихтамнетов рядиться (твари бомжацкие)
  • Alex Alex 3b1a281f
    тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    только подойдут к границе, и утилизируйте на опережение, не ждите последствий когда по мирным начнут бомбить
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