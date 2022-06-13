У складі Інтернаціонального легіону оборони України служать добровольці з 55 країн

До Інтернаціонального легіону, який створено в Україні у зв’язку з нападом РФ, долучилися добровольці з 55 країн з усіх континентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"У нас є представники 55 країн з усіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південня Корея, Австралія", - сказав Магру.

Він поінформував, що найбільше в легіоні американців і британців, за ними йдуть поляки та канадці, а потім - представники інших країн. Зокрема, досить велика кількість - із країн Балтії та північних країн, серед яких речник Інтернаціонального легіону виділив Фінляндію.

Магру відмовився назвати загальну кількість легіонерів, пославшись на конфіденційність інформації.

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Відповідаючи на запитання про фінансування, речник зазначив, що Інтернаціональний легіон входить до складу Збройних сил України і фінансується з оборонного бюджету.

"Це стосується всіх видатків на проживання, зарплати бійців, зброї та амуніції. У нас є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед західних. Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України", - поінформував речник Інтернаціонального легіону.