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Війська РФ закріпилися на північній околиці Старого Салтова, - Міноборони

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Війська РФ закріпилися на північній околиці Старого Салтова, - Міноборони
Російські війська відновили наступальні дії на півночі Харківщини та зуміли закріпитися на околицях селища Старий Салтів на правому березі Сіверського Дінця.

Про це сказав на брифінгу представник Міноборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

"Агресор вів штурмові дії в напрямку Тернова – Ізбицьке, 15 км північніше Старого Салтова, та закріпився на його північній околиці", – повідомив він.

Селище, яке розташоване менше ніж за 30 км на схід від Харкова, було звільнене від російських військ на початку травня.

На Донбасі тривають активні бойові дії. Росія намагається оточити українські війська в Сєверодонецьку і Лисичанську та блокувати шляхи забезпечення з Бахмута, розказав Мотузяник.

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"На Сєверодонецькому напрямку наші війська протистоять штурмовим діям у самому місті. Противник активно застосовує артилерію, РСЗВ і контролює центр міста. Там тривають бойові дії високої інтенсивності", – повідомив він.

Противник відновив наступальні дії в районі Золотого і намагається закріпитися на рубежі Роти – Миронівка.

ЗСУ стримали штурм в напрямку Доломітне – Кодима і Доломітне – Луганське, що за 15 км на південний схід від Бахмута.

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Херовая новость - это когда Подоляк и зебил просят тысячу гаубиц и 500 танков для победы, которые вместе стоят 2 лярда баксов, однако 2 года на великому строительстве спустили в унитаз 160 лярдов гривен, то есть в 2,5 раза больше. А то что в новости - это закономерный итог игры писюном на рояле и разрушения армии последние три года зеленой властью.
  • Андрей Дрофяк
    А що каже єдиний телемарахвон?
  • Ulunga Sisop
    Як так розумію, що це наші успіхи в Харківський області ? Так пане президенте ?
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