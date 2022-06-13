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6 ворожих кораблів із сумарним залпом до 36 ракет наразі перебувають у Чорному морі, - Мотузяник

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6 ворожих кораблів із сумарним залпом до 36 ракет наразі перебувають у Чорному морі, - Мотузяник
У Чорному морі перебувають шість кораблів РФ із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебувають шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет", - сказав Мотузяник.

Речник зазначив, що 12 червня чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3 із акваторії Азовського моря здійснили пуски щонайменше трьох крилатих ракет Х-22 по території України у Селидовому та Покровську на Донеччині.

"Крім того, 11 червня з акваторії Чорного моря було випущено до чотирьох ракет морського базування типу "Калібр" по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України в Тернопільській області", - поінформував він.

Також читайте: Ворожий флот у Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі, - ОК "Південь"

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Топ коментарі

  • Николай Ворошилов
    МО Украины держит целого полковника спикера, что бы сообщать новости недельной давности, озвученные 10 блогерами...
  • Ap Kats
    так @баште "Нептунами", **** ви скиглите як діти. Чи це розпис у безпомічності та недолугості?

    МО та Цензор, особисто я не розумію сенсу таких новин, які висновки має зробити пересічний українець прочитавши таку новину?
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