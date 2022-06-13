Естонія передасть Україні понад 30 автобусів, перші п’ять відправлять в район Бучі
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Міністерство закордонних справ Естонії спільно з Департаментом транспорту та Міністерством економіки та комунікацій подарують Україні автобуси Iveco Irisbus Crossway.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на естонське телерадіомовлення ERR.
"Спочатку відправимо в район Бучі п'ять автобусів, а маємо намір відправити понад 30", - сказав гендиректор Департаменту транспорту Кайдо Падар.
Він уточнив, що автобуси будуть відправлені у відповідь на прохання української влади.
Наголошується, що йдеться про випущені десять років тому автобуси, які за участю приватного сектору було відремонтовано і тепер вони готові обслуговувати жителів України.