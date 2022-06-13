Хакери зламали інтернет-сервіс російської пропаганди "Смотрим.ру" і закликали зупинити війну

Інтернет-сервіс "Смотрим.ру", призначений для перегляду російських телевізійних каналів з персональних комп'ютерів, власником якого є Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК), був зламаний у неділю ввечері невідомими хакерами.