Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Маріуполь. Місто нескорених"

Сьогодні, 13 червня, на каналі "Еспресо" о 22:30 відбудеться прем'єра документального фільму Артема Шевченка, Тетяни Терещенко, Юлії Кейбал та Сергія Лук'янця "Маріуполь. Місто нескорених".

Про це Шевченко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Фільм було знято на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України у співпраці з МВС України.

"У фільмі розкрито ключові тодішні епізоди битви за Маріуполь, зокрема блискучу штурмову операцію на світанку 13 червня, проведену добровольцями "Азова", коли бойовиків-сепаратистів було вибито з міста. Окрім цього, детально відображено й інші події: криваву провокацію 9 травня; тривожну осінь, коли після Іловайська Маріуполь опинився на межі падіння; злочин проти людяності - ракетний обстріл мікрорайону Східний 24 січня 2015 року і успішний наступ того ж таки "Азова" у лютому 2015 у Широкіно", - зазначив Шевченко.

У стрічці беруть участь: Сергій Тарута, Олександр Турчинов, Арсен Аваков, гендиректор МК "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі, колишній командир "Азова" Андрій Білецький, командир розвідки "Азова" Сергій Коротких, екскомандувач НГУ і колишній міністр оборони Степан Полторак, тодішній командувач сектору "М" Ігор Павловський, колишній головний поліцейський Донеччини Вячеслав Аброськін та інші.

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