Після обстрілу Прилук оголошено евакуацію декількох населених пунктів

У селах поблизу Прилук на Чернігівщині після ракетних ударів оголошено евакуацію через загрозу виникнення пожежі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирев.

За його інформацією, мають намір евакуювати жителів сіл поблизу Прилук – Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.

"Внаслідок ракетних ударів є загроза виникнення і поширення великої пожежі", – сказав Болдирев.

Він уточнив, що в цих населених пунктах до війни проживали до 1400 людей. Зараз – значно менше. Евакуювати мають намір орієнтовно 1000 місцевих жителів.

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