Противник контролює центр Сєверодонецька, там тривають бої високої інтенсивності, - Мотузяник

У місті Сєверодонецьк тривають вуличні бої, командування ворога не рахується з втратами та намагається захопити якомога більше території.

Про це сьогодні на брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські війська застосовують тактику часів Другої світової війни та основним здобутком вважають оточення українських військ і захоплення територій. Особливого значення ворог надає досягненню значної переваги в артилерії та бронетехніці, практично не застосовуючи маневри піхотою. Про це свідчить аналіз повідомлень, зокрема про хід бойових дій в міській забудові міста Сєверодонецька, де тривають вуличні бої, командування ворога не рахується із втратами та намагається захопити якомога більше території України. Окупанти несуть значні втрати в піхотних підрозділах Росгвардії та збройних сил Росії і просуваються лише застосовуючи штурмову авіацію", - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що й надалі основною метою російського командування на даному етапі залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання сухопутного коридору з окупованим Кримським півостровом.

"Збройні сили України стримують наступальні дії російських підрозділів, які намагаються оточити наші війська у районах Сєверодонецька і Лисичанська та блокувати шляхи логістичного постачання з Бахмута. На Слов’янському напрямку ЗСУ успішно стримали наступ противника в районі сіл Долина та Богородичне. На Лиманському ворог активних бойових дій не вів, але продовжував обстріли позицій наших військ у районах н.п. Маяки та Серебрянка. На Сєверодонецькому напрямку наші війська протистояють ворожим штурмовим діям у самому місті, противник активно застосовує артилерію і реактивні системи залпового вогню та наразі контролює центр Сєверодонецька, де зараз тривають бойові дії високої інтенсивності", - додав речник Міністерства оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай. ФОТО

Важливим, за його словами, залишається Бахмутський напрямок, на якому українські підрозділи відбили штурм ворога в напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Аби блокувати наші підрозділи, противник відновив наступальні дії у районі с. Золоте та намагається закріпитися на рубежі н.п. Роти, Миронівка. Також Збройні сили України успішно стримали штурм ворога у напрямках Доломітне – Кодема та Доломітне – Новолуганське. Ворог наступав у цих районах, прагнучи покращити своє тактичне положення та оволодіти панівними висотами. Проте наші захисники не дали загарбникам досягти успіху. Також на цьому напрямку, у районі н.п. Покровське зафіксовано ведення противником повітряної розвідки із застосуванням безпілотника.

На Курахівському напрямку ворог із застосуванням пари літаків Су-25 завдав авіаційного удару по позиціях наших військ у районі Красногорівки.