З переліку територій у зонах боїв, окупації чи оточенні виключені 9 громад в Запорізькій області, - Мінреінтеграції
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Станом на 7 червня 2022 року в оновленому переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), - громади 8 областей: Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (55 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (24 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) і Сумської (14 громад).
Згідно з порівняльною таблицею, у Запорізькій області виключені зі списку 9 громад, при цьому додано по одній громаді в Миколаївській та Сумській областях.
"Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави", - заявили у Мінреінтеграції.
Зазначається, що цей перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
Перелік регулярно актуалізується.