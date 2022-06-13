Єврокомісія рекомендуватиме надати статус кандидата з умовами для України і Молдови, - Йозвяк

Єврокомісія рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні і Молдові з умовами.

Про це повідомив європейський редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п'ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня" - написав він у Twitter.

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