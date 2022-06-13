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Єврокомісія рекомендуватиме надати статус кандидата з умовами для України і Молдови, - Йозвяк

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Єврокомісія рекомендуватиме надати статус кандидата з умовами для України і Молдови, - Йозвяк
Єврокомісія рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні і Молдові з умовами.

Про це повідомив європейський редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п'ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня" - написав він у Twitter.

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Топ коментарі

  • Alexander Kravchenko
    Умови то якраз дуже зрозумілі:
    1. Назначити голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
    2. Провести новий конкурс Національного Антикорупційного Бюро України;
    3. Перестати тиснути, та повернути в ефір опозиційні телеканали, зокрема "П'ятий" "Прямий" "Еспресо";
    4. Ліквідувати ОАСК;
    5. Продовжити, судову реформу;
    6. Ратифікувати Стамбульську конвенцію
    7. Ратифікувати Римський Статут, що до речі є прямим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію з ЕС.
    8. Провести реформу Конституційного Суду;
    9. Впровадити новий митний кодекс, реформувавши митницю, та прибравши цій пласт корупції
    10. Провести реформу виконавчої гілки влади, прибравши вплив Президента н неї
    11. Реформувати Верховний Суд України
    Питання лише в тому, що значить з умовами? Ы коли це буде зроблено?
    Якщо нам надають статус кандидата, в обмін на зобов'язання виконати ці умови, і поки Україна їх не виконає не переходити до наступного кроку - "офіційні переговори, щодо вступу, та не надавати фінансову та економічну допомогу - це одна справа, а якщо навпаки, спочатку Україна виконує ці умови, а тільки потім(автоматично), отримує статус, то це зовсім інша справа.
  • Alexander Kravchenko
    1. Назначити голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури - один день при бажанні;
    2. Провести новий конкурс Національного Антикорупційного Бюро України - до 1 місяця;
    3. Перестати тиснути, та повернути в ефір опозиційні телеканали, зокрема "П'ятий" "Прямий" "Еспресо" - один день при бажанні;
    4. Ліквідувати ОАСК - один день при бажанні;
    5. Продовжити, судову реформу - до 1 року при бажанні;
    6. Ратифікувати Стамбульську конвенцію - два засідання Верховної Ради при бажанні
    7. Ратифікувати Римський Статут, що до речі є прямим зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію з ЕС - два засідання Верховної Ради при бажанні.
    8. Провести реформу Конституційного Суду - до 1 року при бажанні;
    9. Впровадити новий митний кодекс, реформувавши митницю, та прибравши цій пласт корупції - довго, але ніхто не вимагає неможливого, головне - розпочати а закласти фундамент, при бажанні до 1 року;
    10. Провести реформу виконавчої гілки влади, прибравши вплив Президента на уряд - два засідання Верховної Ради при бажанні
    11. Реформувати Верховний Суд України - до 1 року при бажанні;
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Щодо комуняцької Молдови, то це велика помилка.
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