Прем’єр Грузії Гарібашвілі вважає, що на кандидатство в ЄС заслуговує передусім його країна, а вже потім Україна

Грузинський прем’єр Іраклій Гарібашвілі на засіданні уряду заявив, що на статус кандидата в ЄС насамперед заслуговує Грузія, а вже потім Україна і Молдова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузия Online".

За його словами, Грузія заслужила цей статус на шляху реформ, здійснених за останні 9 років.

"Давайте спершу почекаємо, яким буде рішення. Якщо комусь це і належить, то належить Грузії, а вже потім Україні і Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу, який грузинський народ заслужив своєю 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та на шляху реформ, здійснених за останні 9 років. Ми просимо тільки цього, я сказав це публічно, і в Давосі, і в Братиславі, і в Брюсселі, ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу.

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Якщо це рішення не буде справедливим, зрозуміло, ми, відповідно, як я сказав, детально все пояснимо нашому населенню, народу, співгромадянам, які були основні причини, через які було прийнято хоча б ганебну резолюцію", - сказав Іраклій Гарібашвілі.

Як повідомлялося, Грузія і Молдова подали заявку на членство в ЄС 3 березня, услід за Україною. У Грузії очікування відповіді ЄС відбувається на тлі бурхливих дискусій та закидів між владою та опозицією.