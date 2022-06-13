Біженцям з України в Німеччині не раді, - посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що країна не надто гостинно ставиться до українських біженців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду" про це Мельник заявив в інтерв’ю Bild.

"Більшість українців повертаються (додому - ред.), і вже давно. З цієї країни їде більше людей, ніж до вас приїжджає", – зауважив посол.

Він вважає, що Німеччині слід замислитися, чому в українців "нема бажання тут залишатися".

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Водночас міністр внутрішніх справ федеральної землі Баварія Йохами Германн у коментарі Bild заявив, що Мельник не має рації.

"Загальна кількість біженців почувається (в Німеччині - ред.) комфортно. Знаю це по Баварії. Те, що каже пан Мельник, – неправда. За останні кілька тижнів я не раз говорив із українськими біженцями, багатьма жінками й дітьми… Люди відгукуються схвально і здивовані тим, як добре їх приймають", – заявив Германн.