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Біженцям з України в Німеччині не раді, - посол Мельник

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Біженцям з України в Німеччині не раді, - посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що країна не надто гостинно ставиться до українських біженців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду" про це Мельник заявив в інтерв’ю Bild.

"Більшість українців повертаються (додому - ред.), і вже давно. З цієї країни їде більше людей, ніж до вас приїжджає", – зауважив посол.

Він вважає, що Німеччині слід замислитися, чому в українців "нема бажання тут залишатися".

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Водночас міністр внутрішніх справ федеральної землі Баварія Йохами Германн у коментарі Bild заявив, що Мельник не має рації.

"Загальна кількість біженців почувається (в Німеччині - ред.) комфортно. Знаю це по Баварії. Те, що каже пан Мельник, – неправда. За останні кілька тижнів я не раз говорив із українськими біженцями, багатьма жінками й дітьми… Люди відгукуються схвально і здивовані тим, як добре їх приймають", – заявив Германн.

Топ коментарі

  • Colt
    Если посол будет разводить срач в медиа, то будут не рады.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Мельнику действительно уже надо успокоится со своими выступлениями на грани дипломатического фола и более аккуратнее следить за словами. У беженцев в Германии всё неплохо, уже подтверждений этому море и за это надо сказать спасибо немцам, как минимум. Наши там тоже далеко не все подарок, за это тоже не надо забывать и борзеть
  • Aleksiey Ykropovich
    Зеленим хамам постійно усі "винні" .... але вони нікому.
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