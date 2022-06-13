Російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій, на відміну від російської мови, - мовний омбудсмен Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій, на відміну від російської мови.

"Аналіз добового ефіру за 30 травня 2022 року п'ятнадцяти телерадіоорганізацій, які здійснюють загальнодержавне радіомовлення, проведений Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, показав лише один випадок трансляції російськомовної пісні", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що телерадіоорганізації здійснюють трансляцію музичних творів, виконаних переважно державною мовою (62%), а також офіційними мовами Європейського Союзу.

"Ми побачили, що у відповідь на масштабне вторгнення країни-агресора на територію України з ефіру українських радіостанцій зникли не лише пісні російських виконавців, а й фактично російськомовні пісні. Із проаналізованих майже 4 тисяч пісень зафіксовано лише одну російською мовою. Це справді вражає", - наводить пресслужба слова уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

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Відповідно до повідомлення, державна мова під час трансляції інформаційно-аналітичних та розважальних радіопередач також є домінуючим комунікаційним засобом.

Водночас були зафіксовані випадки використання недержавної (російської) мови під час інформування громадян про події в країні і трансляції розважальних передач, зокрема, це стосується застосування недержавної мови ведучими, гостями, експертами під час прямих включень (надання експертних оцінок, коментарів, інтерв'ю), трансляції інформаційних та новинних сюжетів, де коментарі надавали російською мовою.

Зокрема, послуга недержавною мовою зафіксована під час поширення передач і розважального, й інформаційно-аналітичного характеру такими телерадіоорганізаціями: АТ "НСТУ" ("Українське радіо"), АТ "НСТУ" ("Радіо "Культура"), ДП "Новий горизонт" ("Радіо п'ятниця"), ТОВ "Наше радіо" ("Наше радіо").

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"На жаль, маємо констатувати, що збереження режиму двомовності характерне і для радіомовлення, що обмежує права громадян на отримання інформації українською", - наголосив Кремінь.