Шкода від окупації Запорізькій АЕС становить 40 млрд грн, - Енергоатом

Російські війська завдали Запорізькій атомній електростанції збитків на 40 млрд грн.

Про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін в інтерв’ю Liga, інформує Цензор.НЕТ.

"Обсяги шкоди, завданої російським агресором, на сьогодні ми оцінюємо у близько 40 млрд грн. Це знищені під час обстрілів і пожеж корпуси, пошкоджене обладнання на Запорізькій АЕС, а також втрати від вимушеного скорочення виробництва електроенергії", – сказав Котін.

За його словами, з початку повномасштабної війни споживання електроенергії у країні скоротилося майже на 40%, а в промисловості – на 60%.

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