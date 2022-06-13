В Україні розпочалося збирання врожаю-2022, - Одеська ОВА

Агровиробники Одеської області першими в Україні розпочали збір урожаю цього сезону, 11 червня в Ізмаїльському районі стартував збір озимого ячменю.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Одеської обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

За її даними, загалом у 2022 році в області збір урожаю відбудеться на загальній площі 1,06 млн га. Зокрема озиму пшеницю в регіоні буде зібрано з 551 тис. га, озимий ячмінь – 244 тис. га, ярий ячмінь – 50 тис. га, ріпак – 190 тис. га.

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