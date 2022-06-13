Швеція зробила кроки для задоволення вимог Туреччини щодо НАТО, - Столтенберг

Влада Швеції під час розгляду питань про можливий вступ до НАТО бере до уваги занепокоєння Туреччини щодо безпеки і продовжує працювати з Анкарою.

Про це повідомила прем'єр-міністра Магдалена Андерссон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сприймаємо занепокоєння Туреччини щодо усіх питань дуже серйозно, і не лише щодо тих, які стосуються безпеки та боротьби з тероризмом. Ми ведемо двосторонній та тристоронній діалог з Туреччиною", - сказала Андерссон на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Генсек НАТО зі свого боку привітав таку позицію Швеції.

"Я вітаю готовність шведської влади обговорювати проблеми, які турбують Туреччину", - сказав він.

За його словами, "основна мета полягає в тому, щоб знайти рішення якнайшвидше, щоб вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО якнайшвидше".

"Я привітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавство. І Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєння відображала майбутній статус члена НАТО з новими зобов'язаннями перед союзниками", - додав генсек Альянсу.

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