Кулеба з нідерландським колегою Гукстрою обговорили підготовку до саміту ЄС, де вирішуватимуть долю статусу кандидата для України
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Міністри закордонних справ України та Нідерландів Дмитро Кулеба та Вопке Гукстра докладно обговорили підготовку до саміту ЄС, який відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, на якому вирішуватимуть долю статусу кандидата для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"У розмові з Вопке Гукстрою детально обговорили підготовку до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься доля статусу кандидата для України. Я також поінформував щодо наших потреб у зброї та привітав зусилля з допомоги Україні у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності", - зазначив він.