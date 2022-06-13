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Кулеба з нідерландським колегою Гукстрою обговорили підготовку до саміту ЄС, де вирішуватимуть долю статусу кандидата для України

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Кулеба з нідерландським колегою Гукстрою обговорили підготовку до саміту ЄС, де вирішуватимуть долю статусу кандидата для України
Міністри закордонних справ України та Нідерландів Дмитро Кулеба та Вопке Гукстра докладно обговорили підготовку до саміту ЄС, який відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, на якому вирішуватимуть долю статусу кандидата для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав  у твіттері.

"У розмові з Вопке Гукстрою детально обговорили підготовку до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься доля статусу кандидата для України. Я також поінформував щодо наших потреб у зброї та привітав зусилля з допомоги Україні у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності", - зазначив він.

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