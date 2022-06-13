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Російськими обстрілами пошкоджено 43 заклади вищої освіти, 5 із них повністю зруйновано, - Шкарлет

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Російськими обстрілами пошкоджено 43 заклади вищої освіти, 5 із них повністю зруйновано, - Шкарлет
Станом на 13 червня 43 заклади вищої освіти пошкоджено обстрілами російських загарбникві, 5 із них зруйновано повністю.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше постраждали університети:

  • Харківської області (1 заклад зруйновано, 19 – пошкоджено);
  • Донецької (6 – пошкоджено);
  • Запорізької (4 – зруйновано);
  • Чернігівської (3 – пошкоджено);
  • Миколаївської (3 – пошкоджено).

Міністр також підкреслив, що від бомбардувань окупантів постраждав Національний університет "Чернігівська політехніка". Під час активних бойових дій Політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб.

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