Російськими обстрілами пошкоджено 43 заклади вищої освіти, 5 із них повністю зруйновано, - Шкарлет

Станом на 13 червня 43 заклади вищої освіти пошкоджено обстрілами російських загарбникві, 5 із них зруйновано повністю.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше постраждали університети:

Харківської області (1 заклад зруйновано, 19 – пошкоджено);

Донецької (6 – пошкоджено);

Запорізької (4 – зруйновано);

Чернігівської (3 – пошкоджено);

Миколаївської (3 – пошкоджено).

Міністр також підкреслив, що від бомбардувань окупантів постраждав Національний університет "Чернігівська політехніка". Під час активних бойових дій Політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб.

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